ПОЛИ́ТИКА

Обама пообещал научить Трампа истории афроамериканцев

Обама пообещал научить Трампа истории афроамериканцев
presskg

Президент США Барак Обама раскритиковал республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа за то, что тот изображает положение афроамериканцев в мрачных тонах, и пообещал научить Трампа истории.

«Вы могли слышать оппонента Хиллари, который говорит, что никогда еще не было времени хуже, чтобы быть чернокожим в Америке», — сказал Обама на торжественном мероприятии общества конгрессменов-афроамериканцев.

«Он, правда, забыл все содержание урока по гражданским правам, насчет рабства и законов Джима Кроу (расистские законы американского Юга до 1960-х годов)», — добавил Обама под одобрительные аплодисменты. «Но у нас есть музей, который он может посетить. Он может подключиться. Мы его научим», — пообещал президент.

Сам он уже посетил новый музей афроамериканской истории и культуры, расположенный в самом центре Вашингтона. Музей официально откроется 24 сентября, но для Обамы провели частную экскурсию на этой неделе.

Афроамериканцы составляют чуть менее 13% населения США (около 42 миллионов человек). Рабство было отменено в США в 1860-е годы, а фактическое равноправие гражданам с темным цветом кожи предоставили в 1960-х годах. Но у афроамериканцев по-прежнему наиболее низкий достаток среди расово-этнических групп США. Подавляющее их большинство голосует за демократов, хотя Трамп пытается переломить эту тенденцию и убеждает избирателей, что при республиканцам меньшинства будут жить лучше. Трамп заявляет, что именно демократы делали жизнь афроамериканцев трудной.

Обама — первый афроамериканец, ставший американским президентом. При этом Обама, сын чернокожего кенийского экономиста и белой американки, происходит не от потомков рабов, в отличие от подавляющего большинства афроамериканцев.

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ПОЛИ́ТИКА
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