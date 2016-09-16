Бишкек

В Бишкеке началось заседание Совета глав государств СНГ в узком составе

В Бишкеке началось заседание Совета глав государств СНГ в узком составе
presskg

Заседание Совета глав государств СНГ в узком составе, на котором будут обсуждены четыре вопроса, началось в пятницу в Бишкеке.

В повестке дня встречи в узком формате четыре вопроса: о заявлении глав государств-участников СНГ в связи с 25-летием Содружества, об адаптации СНГ к современным реалиям, о председательстве в СНГ, о проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ.

Как ранее сообщал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, Москва, к которой переходит председательство в Содружестве в 2017 году, предлагает провести очередной саммит СНГ в октябре в столице РФ и надеется, что это предложение будет поддержано на встрече в Бишкеке.

Всего в повестке дня юбилейного заседания 15 вопросов. Ожидается, что документы будут подписаны в ходе заседания в расширенном формате.

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Бишкек
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