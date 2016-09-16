Атамбаев удовлетворен, что СНГ начнет работу в оптимизированном режиме

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в пятницу во время заседания Совета глав государств СНГ в узком составе выразил удовлетворение, что все страны СНГ пришли к единому мнению по оптимизации Содружества.

«Было много споров об оптимизации СНГ. Рад, что в итоге все страны пришли к единому мнению и подготовили документы, чтобы уже работать в оптимизированном режиме», — заявил Атамбаев.

Он отметил, что 25 лет прошедших с момента образования СНГ — «это существенный срок, чтобы определить пройденный путь и обозначить планы на будущее».

В пятницу в Бишкеке проходит юбилейное 25-е заседание Совета глав государств СНГ под председательством Атамбаева. В нем принимают участие президенты Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана. Молдавия представлена премьер-министром страны, от Туркмении прибыл заместитель председателя кабинета министров, делегацию Узбекистана возглавляет министр иностранных дел. Украина представлена на уровне посла в республике.